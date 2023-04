Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Nach Angriff im Fitnessstudio: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Ein Richter des Amtsgerichts Duisburg hat heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den mutmaßlichen Täter des Angriffs im Fitnessstudio an der Schwanenstraße erlassen. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der 26 Jahre alte Mann steht in dringendem Tatverdacht, vergangenen Dienstag (18. April) vier Menschen mit einem Messer attackiert zu haben. Ein 21-Jähriger schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Zwei Männer haben schwere Verletzungen erlitten. Sie werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. Ihr Zustand ist stabil. Ein Verletzter konnte bereits vergangene Woche aus der Klinik entlassen werden.

Dank der akribischen und unermüdlichen Arbeit der Mordkommission der Polizei Duisburg, die in sehr enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg seit der Tat durchgängig Beweisen nachging, konnte dieser schnelle Fahndungserfolg erzielt werden. Derzeit werden weitere Zeugen vernommen und am Tatort und in der Wohnung des Tatverdächtigen gesicherte Spuren ausgewertet. Zudem soll der Beschuldigte psychiatrisch begutachtet werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Der Beschuldigte ist zuvor im Jahr 2018 in zwei Fällen wegen geringfügiger Vermögensdelikte aufgefallen. Beide Verfahren sind eingestellt worden.

