POL-DU: Obermeiderich: Stopp-Schild missachtet - Auto kippt bei Unfall zur Seite

Duisburg (ots) - Bei der Fahndung nach dem Täter, der am Dienstagnachmittag (18. April) in einem Fitnessstudio auf der Schwanenstraße vier Personen schwer verletzt hatte (wir berichteten), gehen die Ermittler der Duisburger Mordkommission jetzt mit Fotos von Überwachungskameras an die Öffentlichkeit. Weil es in ...

mehr