Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Polizeieinsatz bei Kreisliga-Spiel

Duisburg (ots)

Wegen eines Handgemenges bei einem Fußballspiel der Kreisliga C rückte die Polizei am Sonntag (23. April, gegen 16:55 Uhr) zum Sportplatz des DJK Lösort Meiderich an der Talbahnstraße aus. Gegen Ende der Partie sollen etwa 50 Personen, darunter Spieler und Zuschauer der Heim- und Gästemannschaft (RWS Lohberg II), aneinandergeraten sein. Auslöser war laut Zeugenaussagen ein Zweikampf, der in einem Wortgefecht sowie einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Als die Beamten eintrafen, schlug sich niemand mehr. Die Einsatzkräfte sprachen Platzverweise aus, denen alle Beteiligten nachkamen. Ein Rettungswagen wurde vor Ort nicht benötigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorkommnissen aufgenommen. Insgesamt wurden vier Strafanzeigen - unter anderem wegen Körperverletzung - gestellt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell