Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Kellerverschlag

Hildburghausen (ots)

Ein Unbekannter entwendeten in der Zeit vom 29.09.2022 bis 10.11.2022, 16:00 Uhr, mehrere Gegenstände, darunter eine Akkusäbelsäge, eine Akkukreissäge, ein Fleischwolf und eine Mikrowelle aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

