Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte achten Sie auf eine den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 49. Kalenderwoche 2022

(fg/mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

05.12.2022:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt); L 2310 Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen BAB 45 und Hillerkreuzung (Wildgefahrenstrecke); L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke);

06.12.2022:

Neu-Isenburg, Gravenbruchring, stadtauswärts (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3313, Neu-Isenburg in Richtung Offenbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3333, Gelnhausen in Richtung Höchst, im Bereich der Zu- und Abfahrten der BAB 66 (Unfallschwerpunkt); L 3445, Langenselbold in Richtung Neuberg, bei den Tongruben (Unfallschwerpunkt);

07.12.2022:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 661, Frankfurt in Richtung Egelsbach, vor dem Ausbauende Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

08.12.2022:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 45, Hanau in Richtung Aschaffenburg, am Seligenstädter Dreieck (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 2310 Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen BAB 45 und Hillerkreuzung (Wildgefahrenstrecke);

09.12.2022:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

10.12.und 11.12.2022:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 02.12.2022, Pressestelle, Felix Geis und Merlin Winges

