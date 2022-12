Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fahrradfahrer nach Unfall verletzt; Baggerschaufeln gestohlen - Polizei sucht Zeugen; Holzhütte durch Feuer zerstört

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht mit hohem Sachschaden: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Mittwochmorgen in der Mainstraße, bei der ein Schaden von rund 30.000 Euro entstand, bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Kurz nach 3 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein verlassenes, stark beschädigtes Fahrzeug mit Warnblinklicht und ausgelösten Airbags auf der Mainstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Unbekannter mit seinem Citroen C 3 die Mainstraße in Richtung Offenbacher Straße. In Höhe der Parkanlage "d'Orville" soll der Citroen aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Fahrbahnrand parkenden Mitsubishi kollidiert sein. Danach fuhr der Citroen-Fahrer offenbar weiter und stieß mit einem parkenden Audi A 8, einem blauen Ford Transit sowie einem schwarzen 3er BMW zusammen. Bei dem Aufprall mit dem BMW verlor der Citroen einen Reifen sowie seine Stoßstange. Anschließend kam der Citroen in Höhe des Schlosses zum Stehen. Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer entfernten sich, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Unfallfluchtermittler erbitten sich nun Hinweise zum Unfallhergang sowie zur Fahreigenschaft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Unfallflucht in der Geleitstraße -Polizei sucht unbekannte Fahrradfahrerin als Zeugin - Offenbach

(jm) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch (23.11.) der vergangenen Woche in der Geleistraße ereignet hat, liegen der Polizei gute Hinweise zum mutmaßlichen Fahrer und Verursacherfahrzeug vor. Demnach soll ein Fahrzeug beim Einfahren aus einem Grundstück einen in Höhe der Hausnummer 105 geparkten VW Golf gestreift und dabei beschädigt haben. Der Schaden an dem VW wird auf 3.000 Euro geschätzt. Eine Radfahrerin hatte den Unfall beobachtet und das Kennzeichen mitgeteilt. Der Polizei liegen leider keine Personalien der Radlerin vor. Die Polizei bittet nun, dass sich die unbekannte Radfahrerin sowie weitere Zeugen unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern melden.

3. Fahrradfahrer nach Unfall verletzt - Heusenstamm

(jm) Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Ringstraße/Leibnizstraße, bei dem ein 58 Jahre alter Radfahrer verletzt wurde. Gegen 7.10 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Skoda Karoq die Leibnizstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Ringstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten Ringstraße in Richtung Hohebergstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 58-Jährige und klagte über Schmerzen am Knie sowie an der Hand. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

4. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt - Rodgau/Jügesheim

(jm) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwochmorgen ein 25-jähriger Radfahrer aus Jügesheim leicht verletzt worden. Der junge Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Rad auf der Gutenbergstraße in Richtung Elisabeth-Selbert-Straße unterwegs. Ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte in Höhe der Hausnummer 13 aus einer Grundstückseinfahrt auf die Gutenbergstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Sprinter und dem Radfahrer. Durch den Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu. An dem Auto und dem Rad entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise von Unfallzeugen nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Baggerschaufeln gestohlen - Polizei sucht Zeugen - Hanau

(kb) Zwischen Dienstagnachmittag (16 Uhr) und Mittwochmorgen (7 Uhr) haben Unbekannte in der Hanauer Innenstadt im Kinzigheimer Weg von einem Pkw-Anhänger schweres Baustellenmaterial, darunter zwei Baggerschaufeln, entwendet. Aufgrund des Gewichts des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug oder Anhänger zum Abtransport verwendet wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Hanau Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein Fahrzeug geben können. Zeugenhinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

2. Zeugenaufruf: Brandstiftung nach Brand von Linienbus nicht ausgeschlossen - Ronneburg

(cl) Am frühen Mittwochmorgen brannte ein Linienbus auf dem Parkplatz der Ronneburg. Um kurz nach 5 Uhr entdeckten Anwohner das Feuer und verständigen die Feuerwehr. Der Linienbus brannte komplett aus. Da nach ersten Erkenntnissen eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Hanau die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Tagsüber in Einfamilienhaus eingebrochen - Niederdorfelden

(kb) Über die Garage drangen Täter in ein Einfamilienhaus im Neubaugebiet "Im Holzwege" ein. Die Tat ereignete sich zwischen 11 und 14.30 Uhr in der Straße "Im Bachgange" (20-er Hausnummern). Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei in Hanau sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Holzhütte durch Feuer zerstört - Bad Soden-Salmünster

(jm) Eine Holzhütte brannte am Mittwochmittag in der Thermalstraße unterhalb des Kurparks. Gegen 12.20 Uhr hörte ein Zeuge einen Knall, sah Rauch aufsteigen und unmittelbar darauf zwei Jugendliche wegrennen. Die Hütte, die sich auf einem umfriedeten Grundstück befindet, wurde durch das Feuer zerstört. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Nach ersten Angaben soll es sich bei den Jugendlichen um zwei Jungen im Alter von 15 bis 17 Jahren gehandelt haben. Einer war bekleidet mit einer dunklen Jacke sowie einem grauen Kapuzenpullover. Er trug ein Skateboard in der Hand. Sein Kumpan hatte kurze Haare und war mit einem Roller (Tretroller oder E-Scooter) unterwegs. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizei Bad Orb.

Offenbach, 01.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

