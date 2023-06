POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Betrunkener und bekiffter Autofahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Kirchheim an der Weinstraße / Laumersheim (ots) - Am Samstag 24.06.2023 gegen 22:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in Kirchheim einen 63-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Raum Alzey. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein anschließender Test ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Gegen 00:45 Uhr wurde dann ein 57-jähriger Pkw-Fahrer in Laumersheim im ...

