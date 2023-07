Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - versuchter Diebstahl

Am Mittwoch, 05. Juli 2023, gegen 00:25 Uhr wurden auf einem Firmengelände in Friesoythe an der Eschstraße Personen festgestellt. Im weiteren Verlauf der Überprüfungen konnte ein Loch in der Umzäunung festgestellt werden. In diesem Bereich waren auch bereits mehrere Kilogramm Kupferkabel zum weiteren Transport abgelegt worden. Die Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, den 04.Juli 2023, zwischen 07.30 Uhr und 11.45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter der Außenspiegel eines PKW, Opel Corsa beschädigt. Der PKW stand zur Tatzeit in der Kirchstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Dienstag, den 04.Juli 2023, gegen 12.35 Uhr, befuhr eine 44-jährige Saterländerin mit ihrem PKW, Fiat die Emsstraße und wollte nach rechts auf die Neuscharreler Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 16-jährigen Saterländer, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung Sedelsberg befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Dienstag, den 04.Juli 2023, gegen 16.14 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Saterländer mit seinem PKW, VW die Sedelsberger Straße aus Friesoythe kommend in Richtung Sedelsberg. Eine 18-jährige Friesoytherin, die mit ihrem Fahrrad vom Clauener Weg kam und die Sedelsberger Straße überqueren wollte, übersah den PKW und kollidierte mit diesem. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Bösel - Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, den 04.Juli 2023, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 62-jähriger aus Bösel mit seinem PKW, Opel die Maximilian-Kolbe-Straße in Richtung Am Pool. Ein 70-jähriger aus Bösel kam ihm mit seinem PKW, Renault entgegen. In Höhe einer Fahrbahnverengung hielten beide Fahrer nicht an, so dass die Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 62-jährige Böseler nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Barßel- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leicht verletzten Person Am Dienstag, den 04.Juli 2023, gegen 21.05 Uhr, befuhr ein 52-jähriger aus der Krummhörn mit seinem PKW, Hyundai die Friesenstraße in Richtung Hauptstraße und kam dort mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einem ordnungsgemäß geparkten LKW und fuhr anschließend gegen einen Baum. Der 52-jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 52-järhigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45000 Euro.

