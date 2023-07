Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Tasche

Am Dienstag, 04. Juli 2023, gegen 10:00 Uhr befand sich ein 38-jähriger Linderner auf einer Bank in der Langen Straße in Cloppenburg. Seine mitgeführte Tasche hatte er neben sich auf der Bank abgelegt. Er wurde sodann von zwei männlichen Personen abgelenkt. Als diese gegangen waren, stellte er fest, dass seine Tasche fehlte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Löningen - Diebstahl aus Opferstock

Zwischen Sonntag, 02. Juli 2023, 17:00 Uhr und Montag, 03. Juli 2023, 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen Opferstock in einer Kirche in Löningen, St.- Michael Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Zwischen Samstag, 24. Juni 2023, 19:00 Uhr und Montag, 03. Juli 2023, 14:25 Uhr wurden mittels eines unbekannten Gegenstandes Scheiben am Einfamilienhaus in Essen, an der Artlandstraße beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (05434/924700) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 29. Juni 2023 zwischen 11:00 Uhr und 12:05 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounts ordnungsgemäß geparkter PKW, Mitsubishi, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.600,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472/932860) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell