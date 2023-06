Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht nach Herkunft zu möglichem Diebesgut - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern:

Am frühen Samstagmorgen, den 26. November des vergangenen Jahres, wurden mehrere Streifenwagen zu einem Alarm in einem Drogeriegeschäft in der Essener Innenstadt entsandt, wobei eine wegrennende Person festgenommen wurde. Am Drogeriegeschäft fanden die Beamten eine Tüte mit mutmaßlichem Diebesgut.

Gegen 1 Uhr morgens wurde ein Einbruchsalarm in einem Drogeriegeschäft an der Straße Am Porscheplatz gemeldet. Beim Eintreffen am Einsatzort sahen die Streifenbeamten in Tatortnähe einen 29-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit. Dieser rannte bei Erblicken des Streifenwagens weg.

Die ersten Beamten rannten dem Tatverdächtigen hinterher und nahmen diesen auf der Kettwiger Straße widerstandlos fest. Beim Überprüfen des Drogeriegeschäfts stellten die Polizisten fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Allerdings fanden die Einsatzkräfte auf dem Fluchtweg des Esseners eine zurückgelassene Plastiktüte, in welcher sich zahlreicher Schmuck befand. Die aufgefundene Plastiktüte kann nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem ausgelösten Alarm nicht in Verbindung gebracht werden.

Nach erster Einschätzung der Kriminalpolizei könnte es sich dabei mutmaßlich um Diebesgut handeln. Eine Zuordnung des Schmucks war bisher nicht möglich.

Aus diesem Grund wenden wir uns an die Öffentlichkeit. Die Bilder sind unter folgendem Link auf dem Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/108169

Auf den Bildern sind diverse Schmuckartikel in verschiedensten Variationen zu sehen, wie etwa Halsschmuck, Ohrenschmuck, Ansteckschmuck, Armbänder, Ringe und Schmuckschatullen.

Hinweise zur möglichen Herkunft des Schmucks werden von dem Kriminalkommissariat 32 in Essen, unter 0201 / 829 0, entgegengenommen./Wrk

