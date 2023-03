Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann mit Waffe bedroht - Festnahme

Bremerhaven (ots)

Mehrere Streifenwagen der Polizei Bremerhaven wurden am gestrigen Mittwochabend, 22. März, zum Einsatzortort in Bremerhaven-Lehe beordert, da dort ein Mann mit einer Schusswaffe umherlaufen und bereits einen Passanten damit bedroht haben sollte.

Nach ersten Erkenntnissen rief ein 22-jähriger Bremerhavener gegen 21.30 Uhr die Polizei, da er in der Rickmersstraße von einem ihm unbekannten Mann mit einer echt aussehenden Waffe bedroht worden war. Polizeibeamte nahmen noch in Tatortnähe einen 43-jährigen, ebenfalls Bremerhavener, vorläufig fest. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe. Da sich der 43-Jährige weiterhin sehr aggressiv und uneinsichtig verhielt, brachten ihn die Polizisten in eine Gewahrsamszelle. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

