Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher auf frischer Tat erwischt - 30-Jähriger vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Samstagmittag (17. Juni) versuchte ein 30-Jähriger in eine Wohnung an der Nootstraße einzubrechen. Der Bewohner sowie ein Zeuge erwischten ihn auf frischer Tat. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 14:10 Uhr verschaffte sich ein 30-jähriger Serbe vermutlich über die Hauseingangstür Zugang zu einem Mehrfamilienhaus auf der Nootstraße. Mit einem Werkzeug versuchte er die Wohnungstür des 37-jährigen Bewohners aufzubrechen. Währenddessen erschien dieser gemeinsam mit einem 27-jährigen Essener im Hausflur und überraschten den Einbrecher auf frischer Tat.

Vermutlich bei dem Versuch den Tatverdächtigen festzuhalten, kam es zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten, wobei sich alle drei leicht verletzten. Die herbeigeeilten Polizisten fesselten den 30-Jährigen und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun aufgrund des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie der Körperverletzung ermittelt. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell