POL-E: Essen: Unbekannte bedrohen Kassiererin mit Schusswaffe und rauben Bargeld - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45327 E-Katernberg:

Gestern Nachmittag (Donnerstag, 15. Juni) kam es zu einem Raubüberfall auf einen Discounter an der Stauderstraße. Zwei Unbekannte bedrohten eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und raubten Bargeld aus der Kasse. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:10 Uhr betraten zwei unbekannte Männer die Filiale an der Stauderstraße 213 und liefen zielgerichtet zu einer Kasse, an der kassiert wurde und Kunden anstanden.

Einer der Unbekannten zog eine Pistole und richtete sie mit der Aufforderung, die Kasse zu öffnen auf die Kassiererin. Nachdem die Männer die Beute verstaut hatten, flüchteten sie von der Stauderstraße in die Joseph-Hoeren-Straße.

Die Einsatzkräfte fahndeten nach den beiden Räubern und wurden hierbei auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Die Suche blieb allerdings erfolglos.

Die Mitarbeiterin blieb körperlich unversehrt, stand aber natürlich sichtlich unter dem Eindruck des Erlebten.

Einer der Tatverdächtigen soll ca. 20 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Er war vermummt und trug ein schwarzes Tuch um den Mund. Er war mit einer weißen Trainingsjacke mit roten Applikationen und Turnschuhen bekleidet. Weiter soll er einen hellen Beutel mitgeführt haben.

Der zweite Verdächtigte sei ca. 18 Jahre alt und 175 cm groß. Er war ebenfalls schwarz vermummt und mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet.

Eine Zeugin berichtete von zwei verdächtigen Personen mit entsprechender Beschreibung, die sich auf der Joseph-Hoeren-Straße aufteilten. Einer der Männer lief in den Distelbeckhof, der andere weiter in die Straße Am Reiterhof. Der ca. 20 Jahre alte Tatverdächtige wurde hierbei weiter mit schulterlangen schwarzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben.

Wenn Sie Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen oder ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte schnellstmöglich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen./PaPe

