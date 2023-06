Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Junge bei Unfall verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Steinstraße;

Unfallzeit: 15.06.2023, 16.00 Uhr;

Mit einem unbekannten Kind auf einem Fahrrad ist eine Radlerin am Donnerstag in Bocholt zusammengestoßen. Die 20-Jährige berichtete, dass sie gegen 16.00 Uhr auf der Steinstraße in Richtung Alfred-Flender-Straße unterwegs gewesen sei. Plötzlich sei ein Junge von rechts mit einem Rad auf die Straße gefahren und beide seien kollidiert. Der circa Acht- bis Zehnjährige habe sich am Fuß verletzt und sofort von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet Zeugen beziehungsweise die Eltern des beteiligten Kindes, unter Tel. (02871) 2990 Kontakt zum Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen. (to)

