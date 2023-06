Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße;

Unfallzeit: 15.06.2023, 14.00 Uhr;

Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 72-Jähriger hatte gegen 17.55 Uhr die Werther Straße stadtauswärts befahren. Der Bocholter wollte nach rechts auf die L602 in Richtung Westendtunnel abbiegen. Ein Elfjähriger war zeitgleich mit seinem Fahrrad parallel unterwegs. Der Junge stand im Begriff, an der Einmündung geradeaus in Richtung Bocholt-Liedern weiterzufahren. Es kam zur Kollision, bei der das Kind stürzte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (to)

