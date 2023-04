Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei Schwerin klärt Spielhallenüberfall vom 25. September 2022 auf: Zwei Tatverdächtige in Haft

Schwerin (ots)

Am 12. April 2023 wurde ein 35-jähriger Deutscher wegen des dringenden Tatverdachts in Zusammenhang mit der Raubstraftat auf eine Schweriner Spielhalle vom 25.09.2022 in Haft genommen.

Link zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Rostock vom 25. September 2022:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5328880

Die umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin führten zum Erfolg, so dass das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen hatte.

Der Mann wurde nach Fahndungsmaßnahmen des Landeskriminalamtes MV im Burgenlandkreis ausfindig gemacht und in länderübergreifender Kooperation am 12.4.2023 durch Kräfte der Landespolizei Sachsen-Anhalt festgenommen. Er wurde im Anschluss nach Schwerin überführt, wo das Amtsgericht am 13.4. den Vollzug der Haft angeordnet hat.

Der Beschuldigte wurde in eine JVA gebracht.

Auch sein mutmaßlicher Mittäter, ein 29-jähriger Deutscher aus Schwerin, wurde zwischenzeitlich von der Polizei ermittelt. Der Mann befindet sich bereits in Zusammenhang mit weiteren Straftaten in Haft.

