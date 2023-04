Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 21-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Schwerin (ots)

Am 13.4. gegen 11.10 Uhr traten zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren in einem Bekleidungsgeschäft am Marienplatz in Schwerin als mutmaßliche Ladendiebe in Erscheinung. Das Sicherheitspersonal hielt die Personen daraufhin fest und rief die Polizei. Es wurde festgestellt, dass die Tatverdächtigen Waren im Gesamtwert von über 2.000 Euro entwenden wollten.

Beide wurden von der Polizei vorläufig festgenommen.

Gegen den 21-jährigen Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit hat das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag Haftbefehl erlassen und den Vollzug angeordnet. Er wurde zwischenzeitlich in eine JVA gebracht.

Der 22-jährige Tatverdächtige mit tunesischer Staatsangehörigkeit wurde zunächst entlassen; beide Männer werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

