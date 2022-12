Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei verfolgt Fahrer ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen

Rommerskirchen (ots)

Dienstagnacht (13.12.), gegen 23:40 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte an der B59 in Fahrtrichtung Köln, bei Rommerskirchen einen Pkw anzuhalten und zu kontrollieren. Der Streifenwagen fuhr dem Fahrzeug hinterher, woraufhin der Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit beschleunigte. Kurz vor Sinsteden konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug querstehend antreffen und machten den Fahrer durch Anhaltesignale und Blaulicht auf die Kontrolle aufmerksam. Dieser schien die Sondersignale des Streifenwagens nicht zu beachten und fuhr darauffolgend mit erhöhter Geschwindigkeit sowie Warnblinklichtanlage in Fahrtrichtung Köln weiter. Kurz bevor das Fahrzeug zum Stehen kam, wurde ein Gegenstand aus dem Fenster geworfen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelte.

Der Fahrer sowie der Beifahrer mussten sich auf der Polizeiwache einer Alkohol- und Drogenkontrolle unterziehen, welche positiv auf Betäubungsmittel anschlug.

Zudem lag gegen den Fahrer des Pkw's ein Haftbefehl vor. Dieser wurde vollstreckt und es kam zu einer Festnahme.

Das Kraftfahrzeug mit polnischem Kennzeichen wurde von einem Abschleppdienst zwecks Eigentumssicherung abgeschleppt.

