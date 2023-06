Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - PKW-Aufbruch

Edenkoben (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (TZ: 30.05.22023, 22 Uhr bis 31.05.2023, 7 Uhr) in der Schanzstraße an einem geparkten VW Polo die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit diversen Papieren und 30 Euro Bargeld entwendet. Ob der Aufbruch mit der zurückliegenden Aufbruchsserie in Zusammenhang steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 entgegen.

