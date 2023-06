Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radler leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Gertrudenstraße;

Unfallzeit: 15.06.2023, 14.00 Uhr;

Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Bocholt gegen eine sich öffnende Autotür geprallt. Eine 59-Jährige aus Bocholt hatte gegen 14.00 Uhr an der Gertrudenstraße aus einem Pkw aussteigen wollen, als es zu dem Unfall kam. Ein 52-jähriger Radler fuhr zu diesem Zeitpunkt dort in Richtung Eintrachtstraße an dem geparkten Wagen vorbei. Der Bocholter stürzte und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell