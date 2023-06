Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter tätigt "Einkäufe" in Essen über Kontodaten eines 74-jährigen Darmstädters - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Ein Unbekannter verschaffte sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zu den Kontodaten eines 74-jährigen Darmstädters und nutzte diese, um über sein Smartphone diverse Einkäufe in verschiedenen Lebensmittelmärkten in NRW zu tätigen. Unter anderem bezahlte er damit am 28. Dezember vergangenen Jahres (gegen 15:15 Uhr) in einem Supermarkt an der Lierfeldstraße.

Der Unbekannte wurde dabei von einer Videoüberwachung gefilmt. Das Kriminalkommissariat 33 ermittelt wegen Computerbetruges und sucht nun mit diesen Bildern nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link in unserem Fahndungsportal abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/108077

Wenn Sie Hinweise zum Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte unter der zentralen Rufnummer der Polizei: 0201/829-0./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell