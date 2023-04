Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: zwei Meldungen - Scheibe an Schule eingeworfen

versuchter Einbruch in Mensa

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 06.04.2023, bis Dienstagmorgen, 11.04.2023, warfen Unbekannte eine Glasscheibe an einer Schule in der Müßmattstraße ein. Die Glasscheibe befindet sich über einer verglasten Tür in etwa 2,10 Meter Höhe. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Im gleichen Zeitraum versuchten Unbekannte in die Mensa einer Schule in der Maurice-Sadorge-Straße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten eine Schiebetür aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten nicht in die Mensa. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

