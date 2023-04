POL-FR: Bereich Titisee-Neustadt: Unbekannter versucht Senioren zu betrügen

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 08.04.2023, gg. 18:30 Uhr wurden am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Elzach zwei Fahrräder entwendet. Es wurden offenbar zwei unbekannte Jugendliche dabei beobachtet, wie sie zunächst mit brachialer Gewalt die angebrachten Fahrradschlösser entfernten und anschließend mit den beiden Rädern in Richtung Elzach-Yach davonfuhren. Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die ...

mehr