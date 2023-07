Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Samstag, 24. Juni 2023, 13:30 Uhr und Mittwoch, 05. Juli 2023, 09:50 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Emstek an dem Pappelweg und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- EUR. Hinweise auf Diebesgut liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - PKW Brand

Am Mittwoch, 05. Juli 2023, gegen 20:15 Uhr geriet während der Fahrt ein PKW, Daimler, eines 26-jährigen Cloppenburgers, in Cloppenburg auf der Emsteker Straße im Bereich der Einmündung Zur Heimstätte, in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können nicht gemacht werden.

Lindern - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 05. Juli 2023 um 12:15 Uhr fiel infolge des Sturmes in Lindern, an der Lastruper Straße ein Baum auf die Fahrbahn und traf dort den PKW einer 42-jährigen Lastruperin. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf ca. 3.000,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, 04. Juli 2023 um 12:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Lastruper mit seinem Kleinkraftrad die Alte Löninger Straße in Richtung stadtauswärts. Im Bereich einer abknickenden Vorfahrtsregelung wollte der 17-jährige geradeaus die vorfahrtberechtigte Straße in Richtung eines Fahrradweges verlassen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 36-jährige Lastruperin die Alte Löninger Straße stadteinwärts und wollte der Vorfahrtsstraße folgen. Trotz sofortiger Bremsung konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Der 17-jährige stürzte infolgedessen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500,- EUR geschätzt.

Cappeln - Brand

Am Mittwoch, 5. Juli 2023, gegen 14.40 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand in der Magdeburger Straße. Hier war aus bislang unbekannter Ursache ein Entenhaus eines Teichs bei einem Seniorenwohnheim in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

