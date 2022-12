Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Über den Balkan bis in die Oberlausitz

Landkreis Görlitz (ots)

Gestern stellten Streifen der Bundespolizei an mehreren Orten im Landkreis Görlitz Migranten fest, die über die so genannte Balkanroute in die Oberlausitz gelangten.

Eine entsprechend große Personengruppe wurde am Vormittag zunächst in Bad Muskau ergriffen. Kleinere Gruppen sind später nochmals in Bad Muskau und in Sagar angetroffen worden. Bei den Aufgegriffenen handelt es sich um syrische und türkische Staatsangehörige.

Aber auch in Görlitz bzw. im Görlitzer Stadtteil Hagenwerder wurden ausländische Personen (Afghanen) in Gewahrsam genommen. Zum Teil folgten die Einsatzkräfte dabei Bürgerhinweisen.

So wurden letztlich am Donnerstag insgesamt 23 Männer in die Dienststelle mitgenommen. Der überwiegende Teil dieser Männer hat die Diensträume inzwischen in Richtung Erstaufnahmeeinrichtung wieder verlassen.

Derzeit befinden sich drei Ägypter und ein Syrer in der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Die Beamten klären dabei, wie die vier in der vergangenen Nacht in die Ortslage Ludwigsdorf kamen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell