Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt

Kodersdorf (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntag, den 18. Dezember 2022, einen 35-jährigen Polen festgenommen. Zuvor wurde der Mann als Insasse in einem polnischen Fahrzeug in Kodersdorf kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgericht Straubing vorlag. Demnach hatte der Pole gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und muss nun eine zweimonatige Haftstrafe verbüßen. Der Festgenommene wurde inzwischen einer Justizvollzugsanstalt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell