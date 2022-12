BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt

Görlitz (ots) - Weil er gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen hat, wurde ein Mann aus Niesky von der Bundespolizei angezeig. Der 23- Jährige wurde gestern Abend in Görlitz in der Bahnhofstraße angetroffen. In einer Papiertüte fanden die Beamten neben einer Plüschgiraffe insgesamt 70 Stück Feuerwerkskörper. Das Plüschtier sollte anscheinend von den "Böllern" ablenken. Ausnahmslos handelte es sich um Pyrotechnik ...

