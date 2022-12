Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Diebesgut im Laderaum, falsche Kennzeichen am Fahrzeug, Fahrer unter Drogen, Fahrerlaubnis Fehlanzeige ...

Gegen zwei polnische Männer (24, 36) ermittelt nun das Polizeirevier Görlitz. Die Liste der Vorwürfe gegen die Tatverdächtigen ist dabei vergleichsweise lang. Beiden wird Diebstahl bzw. Diebstahl mit Waffen sowie der Verstoß gegen das Waffengesetz, dem 36-Jährigen zudem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung als auch der Verstoß gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz vorgeworfen.

Eine Streife der Bundespolizei war am Montagmorgen in Görlitz, Nikolaus-Otto-Straße, auf einen polnischen VW Crafter aufmerksam geworden. Fahrer und Beifahrer des VW hatten sich zwischenzeitlich Zugang zu einem Schrott-Container auf dem Gelände eines Autohauses verschafft. Als die Beamten sich in diesem Zusammenhang den Transporter näher anschauten, entdeckten sie auf dessen Ladefläche neben Schrott einen Satz Alufelgen, Kabel, eine Autobatterie, einen Fahrradrahmen und einen Trennschleifer - alles ohne Eigentumsnachweis. Später fanden die Ordnungshüter im Fahrzeuginneren einen Baseballschläger, anschließend bei einem der Männer noch einen Teleskopschlagstock. Darüber hinaus stellten sie fest, dass die angebrachten polnischen Kennzeichentafeln offenbar entwendet waren. Ein weiteres, jedoch falsches, Kennzeichenschild lag zu diesem Zeitpunkt im Handschuhfach. Ersten Erkenntnissen nach fehlte dem Crafter der notwendige Versicherungsvertrag, dem Fahrer außerdem die Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogenschnelltest brachte schließlich ans Licht, dass während der Fahrt Amphetamine im Spiel waren. Die gesamte Ladung, die Waffen sowie die Kennzeichen wurden im Übrigen sichergestellt.

