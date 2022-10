Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen freut sich über 170 neue Kolleginnen und Kollegen in ihrer Behörde

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Die Polizeidirektion Göttingen hat am 1. Oktober ihre neuen Mitarbeitenden begrüßt. Die insgesamt 170 neuen Kolleginnen und Kollegen werden ihren Dienst künftig in allen fünf Polizeiinspektion sowie der Zentralen Kriminalinspektion und dem Behördenstab in den verschiedensten Aufgabenbereichen versehen. Die "Neuen" ergänzen die Organisationsbereiche unter anderem in den Einsatz- und Streifen-, sowie Ermittlungsdiensten, im Bereich der Wirtschaftsverwaltung oder als IT-Experten, sodass flächendeckend die gesamte Behörde von ihnen profitiert.

Insgesamt handelt es sich um 151 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sowie um 19 Tarifbeschäftigte und Verwaltungsbeamtinnen und -beamte. Letztere wurden bereits seit April 2022 zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Behörde eingestellt. Die neuen Polizeibeamtinnen und -beamten kommen bis auf wenige Ausnahmen direkt von der Polizeiakademie Niedersachsen.

"Der gesellschaftliche Wandel, dem wir ständig unterliegen und auf dessen Auswirkungen wir uns einstellen müssen, hat in den vergangenen Jahren rasant an Fahrt aufgenommen", sagt Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, anlässlich der Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen. Krieg, Pandemie, Soziale Medien, Digitalisierung, demografischer Wandel - all das seien Einflüsse, die die althergebrachten Kernaufgaben der Polizei - Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung -beeinflussen würden. Sie appelliert an die neuen Mitarbeitenden, diesen Einflüssen gegenüber stets aufgeschlossen, neugierig und unbefangen zu sein und sich in die Organisation einzubringen, um den Wandel zu bewältigen. Abschließend dankt sie den neuen Mitarbeitenden, dass sie sich entschieden haben, Teil der Behörde zu werden und somit dazu beitragen, die polizeilichen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen.

Alle neuen Mitarbeitenden wurden in ihrer ersten Woche bei zentral organisierten Veranstaltungen in ihren neuen Arbeitsbereichen begrüßt. Zusätzlich erhielten sie ein persönliches Begrüßungsschreiben der Polizeipräsidentin. Sie wünscht darin allen einen guten Start in der Polizeidirektion und viele interessante Jahre im Beruf. Alle erhielten zudem einen Schutzengel in Form eines kleinen Schlüsselanhängers, der im täglichen Dienst eine schützende Hand über die Kolleginnen und Kollegen halten soll.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell