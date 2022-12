Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zeugenaufruf - die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf bittet um Ihre Mithilfe

Niesky (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 18. Dezember 2022 wurden insgesamt 18 Männer aus Syrien und ein Mann aus Türkei in Gewahrsam genommen. In den Abendstunden informierte die Polizeidirektion Görlitz die Bundespolizei, dass sich mehrere asylsuchende Personen an der Aral Tankstelle in Niesky aufhalten. Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei mit, dass mehrere orientalisch aussehende Personen sich auf dem Gelände der Tankstelle aufhalten. Die kurz daraufhin eintreffende Streife stellte in der Ortslage Niesky, nun an der Total-Tankstelle, insgesamt 19 männliche Personen fest, die nicht im Besitz von gültigen Reisedokumenten waren. Nach der Bearbeitung werden die Geschleusten an das Bundesamt für Migration und Flüchtige übergeben bzw. werden im Laufe des Tages von einer Erstaufnahmeeinrichtung übernommen. Ermittlungen ergaben, dass die Personen von einem bisher unbekannten Fahrzeug zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, im Bereich zwischen dem Autohaus Henke und Reifen Tripke, auf der Seer-Straße abgesetzt wurden. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, ob zu dieser Zeit (Ende des WM-Finale) im betreffenden Bereich Fahrzeuge und/oder Personen beobachtet wurden. Sachdienliche Informationen zum Tatgeschehen oder Anrufe von Hinweisgebern und Zeugen nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 03581-3626-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell