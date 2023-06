Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Homejacking gesucht - Unbekannte brechen in Haus ein und stehlen zwei Porsche

Nümbrecht (ots)

Zwei Autos haben Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag (5. / 6. Juni) gestohlen. In der Zeit zwischen 23 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag, während die Bewohner schliefen, hebelten die Täter zunächst ein Küchenfenster zu dem Einfamilienhaus auf der Dr.-Horst-Frese-Straße auf. Dort entwendeten sie die Fahrzeugschlüssel eines silberfarbenen Porsche 911 Kabriolett sowie eines schwarzen Porsche Cayenne Turbo, die in einer Garage und vor dem Haus parkten. Anschließend entkamen die Diebe mit den Fahrzeugen. Wer kann Angaben zum Einbruch, den Tatverdächtigen und/oder Verbleib des Porsche 911 mit dem Kennzeichen GM-NN992 und dem Porsche Cayenne mit dem Kennzeichen GM-NN7000 machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

