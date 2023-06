Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei E-Bikes gestohlen

Wipperfürth (ots)

Auf zwei E-Bikes der Marke Haibike hatten es Kriminelle am Dienstag (6. Juni) abgesehen. In der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 17.30 Uhr stahlen die Unbekannten ein graues E-Moutainbike von einem Firmenparkplatz. Das abgeschlossene Bike stand am Fahrradstellplatz der Firma an der August-Mittelsten-Scheid-Straße. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr entwendeten Diebe ein grau-schwarz-oranges E-Bike. Das Elektrofahrrad, ebenfalls von der Marke Haibike, stand an der Gaulstraße und war mit einem Schloss an einem Geländer in der Nähe des Fitnessstudios gesichert. Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

