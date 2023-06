Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 67-jähriger Angler nach Unfall an der Aggertalsperre verstorben

Gummersbach (ots)

Am Montagabend (5. Juni) ist ein 67-jähriger Angler an der Aggertalsperre in Gummersbach-Lantenbach verunglückt. Der 67-Jahre alte Bergneustädter angelte gegen 23 Uhr an der Aggertalsperre an einer Freifläche in der Nähe des Zeltplatzes, als er plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser stürzte. Ein befreundeter Angler, der sich in der Nähe befand, wählte daraufhin den Notruf. Eintreffende Polizeibeamte fanden den 67-Jährigen etwa zwei Meter vom Ufer entfernt im Wasser treibend. Der Verunglückte konnte durch die Beamten mit Hilfe der eintreffenden Rettungskräfte schnell aus dem Wasser gezogen werden, wo die Rettungskräfte umgehend mit der Reanimation begannen. Anschließend wurde der 67-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Dienstag verstarb. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell