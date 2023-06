Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Einbrüche in Gummersbach-Bernberg

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (4. Juni) zwischen Mitternacht und 16 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße "In der Steinerwiese" in Gummersbach-Bernberg eingebrochen. Die Täter hebelten ein Küchenfenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Im ersten Obergeschoss durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Schränke. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Gegen 02.30 Uhr am Sonntag drangen Einbrecher durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus auf dem Südring in Gummersbach-Bernberg ein. Eine Bewohnerin des Hauses war durch lautes Poltern wach geworden. Als sie nachsah, verließ eine unbekannte Person fluchtartig das Haus. Auf der Straße "Am Brunsberg" stiegen Unbekannte am späten Samstagabend (3. Juni) in ein Haus ein. Eine Bewohnerin bemerkte gegen 23.30 Uhr einen Lichtstrahl und fand offenstehende Türen und Schubladen vor. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell