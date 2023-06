Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängern

Reichshof (ots)

Auf einem Land- und Forstwirtschaftsweg zwischen Reichshof-Hunsheim und Reichshof-Freckhausen ist am Sonntagabend (4. Juni) ein Autofahrer mit zwei Fußgängerinnen zusammengestoßen und dann mit einem Baum kollidiert. Gegen 22 Uhr fuhr der 32-jährige Autofahrer aus Reichshof auf dem Weg in Richtung der Straße "An der Sommerlade". In einer Linkskurve kam es zum Zusammenstoß mit einer 35-jährigen und einer 55-jähigen Fußgängerin aus Reichshof. Der Pkw fuhr zunächst weiter und prallte gegen einen Baum. Der 32-Jährige als auch die 55-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 35-jährige Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

