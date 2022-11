Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zigarettenautomat im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots)

Ein Zigarettenautomat in der Bürgermeister-Metzendorf-Straße rückte in das Visier Krimineller. Der Aufbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag (14.11.), 15.30 Uhr und Dienstagmorgen (15.11.), 7.30 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem Automaten zu schaffen, rissen ihn aus der Verankerung und entwendeten im Anschluss Zigarettenpackungen und Bargeld. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

