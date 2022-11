Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Radfahrer von Auto erfasst/Rettungshubschrauber im Einsatz

Bischofsheim (ots)

Ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer, der am Dienstagmorgen (15.11.), gegen 7.00 Uhr, "Am Schindberg", in Höhe des Wertstoffhofs Sonnenwerk, die Fahrbahn kreuzen wollte, wurde hierbei aus bislang unbekannter Ursache von einem 44-jährigen Autofahrer erfasst und schwer verletzt. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde von der Polizei zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Das Fahrrad und das am Unfall beteiligte Auto wurden von den Ordnungshütern sichergestellt. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers machte zudem Luftaufnahmen von der Unfallstelle. Bei dem 44 Jahre alten Autofahrer wurde wegen Verdachts auf Alkoholeinwirkung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten musste die Strecke bis gegen 9.45 Uhr teils voll gesperrt werden. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

