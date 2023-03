POL-HA: 43-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Hagen-Mitte (ots) - Im Bereich der Innenstadt eskalierte am Mittwoch (29.03.) in einem Mehrfamilienhaus ein Streit zwischen einem Ehepaar. Als Polizisten in den späten Abendstunden auf den 27-jährigen Mann und seine Frau trafen, schilderten beide ihre Version der Auseinandersetzung. Die Hagenerin gab an, von ihrem Ehemann am Mittag mit der flachen Hand auf die Nase geschlagen worden zu sein. Anschließend habe er die ...

mehr