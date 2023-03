Polizei Hagen

POL-HA: 79-jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet alkoholisiert von der Unfallstelle - Zeugenhinweise ermöglichen Ermittlung des Fahrers

Hagen-Haspe (ots)

Ein 79-jähriger, alkoholisierter Autofahrer verursachte am Mittwochnachmittag (29.03.2023) auf einem Parkplatz in Haspe einen Verkehrsunfall, flüchtete von der Unfallstelle und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Gegen 13.50 Uhr stieg der Mann auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße Im Kettelbach in seinen grauen Dacia. Als er rückwärts ausparkte, kollidierte er mit einem ebenfalls dort geparkten Audi. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall aus dem Restaurant heraus und sagten den Polizeibeamten später, dass der Audi aufgrund des Zusammenstoßes stark gewackelt hat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Dacia unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Breckerfeld weg. Den Zeugen gelang es, das Kennzeichen seines Autos abzulesen. Sie teilten es den Polizisten mit, die umgehend die Halteranschrift aufsuchten. Dort trafen sie auf den 79-Jährigen. Weil die Zeugen außerdem Hinweise dazu gaben, dass der Mann vor dem Unfall Alkohol getrunken hatte, führten die Beamten einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,06 Promille an. Der Senior musste Blutproben abgeben. Die Beamten zeigten ihn wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

In diesem Fall gelang es, die Verkehrsunfallflucht aufzuklären, weil aufmerksame Zeugen den Polizeibeamten wichtige Hinweise geben konnten. Die Polizei Hagen weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass bei einer Unfallflucht der Straftatbestand des §142 des Strafgesetzbuches erfüllt wird. Um diese Straftaten aufklären zu können, sind die Beamten auf Zeugenhinweise angewiesen. Sollten Sie einen Verkehrsunfall beobachten, in dessen Folge Beteiligte von der Unfallstelle flüchten, wählen Sie bitte umgehend den Notruf der Polizei und tragen Sie so zur Aufklärung einer Straftat bei. (sen)

