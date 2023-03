POL-HA: PKW bremst am Konrad-Adenauer-Ring - Frau und Säugling stürzen im Bus

Hagen-Boele (ots) - Am Dienstag, 28.03.2023, rief ein 68-Jähriger die Polizei gegen 15 Uhr zu einer Kleingartenanlage in die Malmkestraße. Unbekannte waren in sein Gartenhaus eingebrochen. Dazu verborgen sie die Gitterstäbe vor einem Fenster und zerschlugen anschließend das Glas. Auch in fünf weitere Lauben stiegen die Täter ein. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Einbrecher schlugen ersten Ermittlungen ...

