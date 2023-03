Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierte Hagenerin fährt gegen Mauer und leistet Widerstand

Hagen-Boele (ots)

Auf der Helfer Straße fuhr eine 39-Jährige am Mittwoch (29.03.) gegen 20 Uhr mit ihrem Opel gegen die Mauer eines Grundstückes. Zeugen gaben an gesehen zu haben, dass das Auto der Hagenerin anschließend durch die Wucht des Aufpralls zurück auf die Helfer Straße geschleudert wurde und dort frontal mit einer zweiten Grundstücksmauer zusammenstieß. Sie eilten der leicht verletzten Frau zu Hilfe. Diese verhielt sich jedoch aggressiv sowie ungehalten und wollte sich vom Unfallort entfernen. Ein Polizist, der in seiner Freizeit unterwegs war und dazukam, hielt sie bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fest. Die 39-Jährige blieb weiter aggressiv, sie schrie lautstark Beleidigungen aus und gab an, die Einsatzkräfte schlagen und verletzen zu wollen. Eine Beamtin bedrohte sie mit den Worten "Ich bringe dich um". Sie versuchte ihr darüber hinaus in die Arme zu beißen. Die 39-jährige Unfallverursacherin kam im weiteren Verlauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der medizinischen Maßnahmen beruhigte sie sich schließlich, sodass davon abgesehen werden konnte, sie dem Polizeigewahrsam zuzuführen.

Die Polizisten hatten bei der Unfallaufnahme auf dem Beifahrersitz des Opels einen Einkaufskorb festgestellt, in dem sich eine größtenteils geleerte Flasche Kräuterlikör befand. Die 39-Jährige stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, das Messgerät zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Die 39-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands, Bedrohung, Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie einfacher Körperverletzung. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt. (arn)

