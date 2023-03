Polizei Hagen

POL-HA: Präsenz- und Kontrolleinsatz in den Hagener Schwerpunktbereichen - Zahlreiche Personen sowie Fahrzeuge kontrolliert und Verstöße geahndet

Hagen (ots)

Bei einem erneuten Präsenz- und Kontrolleinsatz am Hauptbahnhof, in Wehringhausen und in Altenhagen kontrollierten Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei, gemeinsam mit Polizisten der Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (29.03.2023) erneut zahlreiche Personen und Fahrzeuge. Präsenz- und Kontrolleinsätze sind mittlerweile fester Bestandteil des Sicherheitskonzeptes der Polizei Hagen. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl innerhalb der Bevölkerung zu stärken und die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Bereich des Hauptbahnhofes zu verbessern. Bei dem Einsatz am Mittwoch kontrollierten die Beamten insgesamt 60 Personen und 23 Fahrzeuge. Dabei vollstreckten sie einen Haftbefehl und zeigten einen Passanten an, der Beleidigungen in ihre Richtung aussprach. Bei parallel durchgeführten Verkehrskontrollen ahndeten die Polizisten insgesamt vier Handyverstöße und fünf Gurt- beziehungsweise Parkverstöße. Für die kommenden Tage und Wochen sind bereits ähnliche Kontrollaktionen geplant. (sen)

