POL-GM: Betrug gescheitert - Seniorin handelt genau richtig

Gummersbach (ots) - Am Montagabend (5. Juni) ist ein 67-jähriger Angler an der Aggertalsperre in Gummersbach-Lantenbach verunglückt. Der 67-Jahre alte Bergneustädter angelte gegen 23 Uhr an der Aggertalsperre an einer Freifläche in der Nähe des Zeltplatzes, als er plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser stürzte. Ein befreundeter Angler, der sich in ...

mehr