POL-F: 230529 - 0620 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

(lo) Am Samstagvormittag (27. Mai 2023) kam es gegen 10:40 Uhr auf dem Plateau der Hauptwache in Frankfurt am Main zu einem versuchten Taschendiebstahl. Die beiden Täter, im Alter von 15 und 18 Jahren, wurden noch am Tatort festgenommen.

Zivilfahnder beobachteten eine 15-jährige Jugendliche und ihre 18-jährige Begleitung, wie sie einen 50-jährigen Mann über das Plateau der Hauptwache in Richtung "An der Hauptwache" verfolgten. In einem günstigen Moment verringerte die 15-jährige Täterin den Abstand zum Opfer, während ihre Komplizin ihren Mantel ausbreitete, um die Tatausführung zu verdecken. Gleichzeitig sondierte sie die Umgebung nach möglichen Zeugen.

In einem günstigen Moment griff die 15-Jährige in die Umhängetasche des Geschädigten und zog das Portemonnaie heraus. Jedoch drehte sich dieser rechtzeitig um, bemerkte die Tat und konnte seine Geldbörse zurückerobern. Bevor die beiden Langfinger fliehen konnten, wurden sie von den Zivilfahndern gestellt und festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 18-jährige Tatverdächtige entlassen. Die 15-Jährige hingegen wurde in ein Aufnahmeheim in Frankfurt am Main gebracht.

Die Jugendlichen müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten Taschendiebstahls verantworten.

