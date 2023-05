Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230529 - 0619 Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitagmittag (26. Mai 2023) ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 in Fahrtrichtung Egelsbach ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Vorfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Höhe der Ausfahrt Oberursel Nord.

Gegen 13.10 Uhr befuhren ein VW Crafter mit einem 46-jährigen Fahrer, eine Mercedes Benz A-Klasse mit einer 23-jährigen Fahrerin und ein Toyota Rav 4, gesteuert von einem 43-jährigen Mann, die BAB 661 in Richtung Egelsbach.

Der Unfall ereignete sich im Zusammenhang mit einem vorangegangenen Verkehrsunfall, der zu einem Rückstau auf dem linken Fahrstreifen führte. Die Fahrerin des Mercedes Benz musste aufgrund des Staus stark abbremsen. Der VW Crafter bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes-Benz auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes nach rechts geschleudert und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Auch der Toyota Rav 4 erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr auf den VW Crafter auf. Dadurch wurde der Crafter noch 100 Meter weitergeschoben, bis er schließlich zum Stehen kam.

Bei dem Unfall erlitt die 23-jährige Fahrerin der Mercedes Benz A-Klasse schwere Verletzungen, während der 43-jährige Toyota-Fahrer leicht verletzt wurde. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, jedoch besteht bei der jungen Frau keine Lebensgefahr. Der 46-jährige Fahrer des VW Crafter blieb unverletzt.

Aufgrund der Unfallschäden waren alle beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kollision führte zu einer Vollsperrung der BAB661 in Fahrtrichtung Egelsbach. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

