Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Gefährliche Körperverletzung Am Sonntag, 02.07.2023 zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr war ein 35-jähriger Steinfelder als Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr als Absperrposten im Rahmen des Steinfelder Schützenfestes eingesetzt. Im Bereich der Großen Straße versuchte nun eine 83-jährige Diepholzerin die Absperrung zu durchfahren, indem sie das Opfer anfuhr. Dieses wurde dadurch leicht verletzt. Gegen die Diepholzerin wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Damme - Taschendiebstahl

Am Dienstag, 04.Juli 2023 zwischen 15:00 Uhr und 15:10 Uhr wurde einer 36-jährigen Dammerin ihre Geldbörse aus dem Rucksack entwendet, während sie sich in einem Einzelhandelsunternehmen in Damme an der Straße Im Hofe befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 02. Juli 2023, zwischen 11:00 Uhr und 21:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Lohne an der Keetstraße ein vor einer Gaststätte verschlossen abgestelltes Pedelc, Giant. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 03. Juli 2023, zwischen 01:00 Uhr und 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Lohne an der Brandstraße ein dort verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Victoria. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 02. Juli 2023, um 19:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter das in Dinklage, Kösters Gang verschlossen abgestellte Pedelec der Marke Flyer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Fensterscheibe Von Montag, 03. Juli 2023, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 05. Juli 2023, 08.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Driverstraße, eine Fensterscheibe mittels eines Steinwurfs. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 05, Juli 2023 um 11:40 Uhr befuhr ein 31-jähriger Dinklager mit einem Transporter die Dinklager Straße in Lohne, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag 06. Juli 2023, 02.12 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad den Visbeker Damm in Visbek. Der 21-Jährige war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Mittwoch, 05. Juli 2023, 07.11 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Barnstorf mit einem Pkw die Straße Stoppelmarkt in Vechta. Beim Kreuzen einer Vorfahrtstraße übersah der 20-jährige einen von rechts kommenden 35-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta. Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der 20-jährige Pkw-Fahrer an einem Baum zum Stehen kam. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 05. Juli 2023, gegen 17:25 Uhr stürzte infolge des Sturmes in Visbek, Astrup ein Baum auf die Fahrbahn und traf einen dort fahrenden Skoda eines 42-jährigen Friesoythers. Hierdurch wurde der PKW beschädigt. Zudem wurden ein angrenzendes Haus sowie ein Metallzaun getroffen. Der Gesamtschaden wird auf 5.000,- EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell