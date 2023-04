Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Löschzwerge aus Kalkar unterwegs

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Am letzten Wochenende machten sich 22 Löschzwerge der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar mit ihren Betreuern auf den Weg nach Gelsenkirchen, um dort die Hauptwache der Berufsfeuerwehr zu besuchen. Dort wurden sie von dem Leitenden Branddirektor Michael Axinger begrüßt. Die Löschzwerge wurden dann in zwei Gruppen durch die Wache geführt und konnten sehen, wie die Berufsfeuerwehr einer Großstadt ausgestattet ist. Mike Ulbrich und Ergin Arslan zeigten in der Wache die Leitstelle, die Küche, die Sporthalle und die Fahrzeughallen mit vielen Feuerwehrfahrzeugen, die die Löschzwerge auch von Innen bestaunen konnten. Die Atemschutzstrecke wurde dann selbst von den Kindern ausprobiert. Leider musste die Fahrt mit der Drehleiter aufgrund des schlechten Wetters ausfallen. Im Anschluss ging es zum Löschzug 18 der Freiwilligen Feuerwehr nach Gelsenkirchen Ueckendorf. Dort wartete schon das Mittagessen, Currywurst mit Brötchen, auf die Kinder und Betreuer. Danach wurde noch die Wache der Freiwilligen Feuerwehr angesehen und es wurde noch ein wenig auf dem Hof der Feuerwehr gespielt. Am Schluss wurde Mike Ulbrich ein kleines Dankeschön überreicht. Nach diesem spannenden Ausflug machten sich die müden Löschzwerge mit vielen neuen Eindrücken sehr zufrieden auf den Heimweg nach Kalkar.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell