Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugin zu Unfallfluch wird gesucht!

Pößneck (ots)

Am 13.12.22 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer vermutlich beim Ausparken mit seinem PKW den hinteren linken Kotflügel sowie die Stoßstange eines VW, der auf dem Parkplatz hinter einem Kreditinstitut in der Unteren Johannisgasse in Pößneck geparkt war. Der Unfall-Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Eine Frau hatte die Unfallflucht bemerkt und die Halterin des beschädigten VW darüber informiert. Leider ist der Name der Zeugin nicht bekannt. Diese wird gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

