LPI-SLF: Unfall mit verletzter Person

Pößneck (ots) - Gestern Abend brannten in der Straße des Friedens in Pößneck zwei Mülltonnen. Mutmaßlich hatten ein hatten ein oder mehrere Unbekannte die Papiermülltonnen in Brand gesetzt, sodass ein Stromvereilerkasten und die Hausfassade beschädigt wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

