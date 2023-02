Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Veilchendienstagsumzug in Appeldorn- Helau mit der Feuerwehr

Kalkar (ots)

Seit 47 Jahren sagt auch die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Appeldorn "Appeldorn HELAU" wenn am Veilchendienstag die karnevalbegeisterten Jecken mit dem Kinderprinzenpaar Nele der I. und Jona dem I durch Appeldorn ziehen. Der traditionelle Veilchendienstagsumzug in Appeldorn wird von Nele der I. und Jona dem I. präsentiert. Mit im Gefolge sind die Hofdamen Leah Hoffmann und Mathilda Grolle, Adjutant Florian Grieß und Fahnenträger Jonathan Plorin. Die Zugbegleitung findet durch die Löschgruppe Appeldorn, dem Malteser Hilfsdienst und der Polizei statt. Mit mehr als 20 Zugnummern und Jecken aus Appeldorn oder umliegenden Gemeinden startet der Karnevalsumzug am Veilchendienstag, den 21.02.2023 um 10.30 Uhr bei der Zuckerrübenfabrik Pfeifer & Langen. Er zieht dann durch Appeldorn und endet auf dem Schulhof der Heinrich-Eger-Grundschule. Ganz besonders für Kinder ist dieser Umzug geeignet, denn der Appeldorner Karnevalsumzug ist nicht nur für sein üppiges Wurfmaterial bekannt sondern auch für ausreichend Platz am Straßenrand. Dadurch können die bunten Wagen und Fußgruppen ausreichend bestaunt werden. Eine Afterzugparty darf natürlich auch nicht fehlen. Diese wird seit Jahren erfolgreich durch die Löschgruppe Appeldorn organisiert. Nach dem Umzug wird also auf dem Schulhof von 11.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr gefeiert. Hier gibt es einen DJ und Feuerwehrkameradinnen und Kameraden inklusive Angehörige die mit Getränken und ein Imbissstand für das leibliche Wohl sorgen. Alle Infos rund um den Kinderkarneval in Appeldorn https://www.kinderkarneval.org

